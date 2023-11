Regno Unito: polizia, arrampicarsi su un memoriale di guerra è disdicevole ma non illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Londra (Met) ha riferito che arrampicarsi su un memoriale è un gesto "disdicevole" ma non illegale. Il commento è arrivato dopo che le forze dell'ordine sono state criticate per non aver arrestato alcuni manifestanti filo palestinesi arrampicatisi su un monumento a Hyde Park Corner, nella capitale britannica. Il commissario capo del Met, Mark Rowley, ha dichiarato: "L'ufficiale ha riconosciuto che, sebbene non fosse illegale arrampicarsi su un monumento ai caduti, era comunque un atto riprovevole, in un certo senso provocatorio". Gli agenti sulla scena hanno chiesto ai manifestanti presenti sul monumento di scendere e questi hanno eseguito. Rowley ha infine dichiarato che spetta al governo valutare se agli agenti di polizia debbano essere conferiti ulteriori poteri per rispondere alle proteste. (Rel)