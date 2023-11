Medio Oriente: Lavrov, insistiamo su risoluzione immediata a problemi umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia insiste su una soluzione immediata ai problemi umanitari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Insistiamo sulla cessazione immediata dello spargimento di sangue e sulla soluzione immediata ai problemi umanitari (...) nella Striscia di Gaza, e ora in Cisgiordania", ha detto l'esponente del governo russo. Come ha osservato Lavrov, "si parla e si scrive poco della Cisgiordania (...) perché tutta l'attenzione è concentrata sulla Striscia di Gaza", ma ci sono anche "dozzine di vittime" in Cisgiordania, il che allarma Mosca". (Rum)