Carne coltivata: Della Vedova (Più Europa), ddl è provvedimento antiscientifico

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il disegno di legge di iniziativa governativa sulla carne coltivata “è un provvedimento antiscientifico, antitaliano ed antieuropeo. Abbiamo bisogno di un’Italia che non abbia paura del futuro e della modernità. Trovo incomprensibile di vedere la sua firma, ministro Schillaci, su questo provvedimento”. Lo ha detto, nell’Aula della Camera, rivolgendosi al titolare del dicastero della Salute, Orazio Schillaci, il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, in dichiarazione di voto sul disegno di legge riguardante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. (Rin)