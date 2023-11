Sicurezza: Foti (Fd'I), aumento 1,5 miliardi dimostra grande attenzione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza "è stato sempre uno dei punti centrali nel programma politico di Fratelli d'Italia. L'aumento di 1,5 miliardi dei fondi per le Forze dell'Ordine e la Difesa, che il governo Meloni ha predisposto oggi con un importante pacchetto di norme, ne è l'ennesima dimostrazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Finalmente - aggiunge - la sicurezza dei cittadini potrà contare su più mezzi e soprattutto su un incremento importante di uomini e donne in divisa - che vedranno migliorata anche la qualità del loro lavoro - pronti a servire con professionalità e serietà i cittadini italiani. Come sostiene giustamente il presidente Meloni 'senza sicurezza non c'è libertà'", conclude. (Rin)