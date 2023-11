Carne coltivata: Magi (Più Europa), Lollobrigida esprime cultura totalitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le parole del ministro Lollobrigida esprimono una cultura politica molto precisa, in base alla quale le autorità indipendenti che regolano alcuni settori, proprio perché alcuni ambiti tenessero in massimo conto la verità scientifica e non venissero travolto dall’ideologia, non contano. Una cultura politica totalitaria che dice che gli scienziati non contano. Come Più Europa avremo pure il 2 per cento, ma tutta la comunità scientifica è con noi”. Lo ha detto, nell’Aula di Montecitorio, il deputato e segretario di Più Europa, Riccardo Magi, replicando al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sul disegno di legge sulla carne coltivata.(Rin)