Egitto: stampa, Ue proporrà un piano da 9 miliardi per sostenere l’economia

- L’Unione europea proporrà un piano di investimenti da nove miliardi di euro per sostenere l’economia dell’Egitto. Lo ha riferito l’emittente “Al Arabiya”, precisando che il piano verrà illustrato sabato 18 novembre in occasione della visita al Cairo della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I fondi previsti saranno investiti in sei punti prioritari (economia, investimenti, immigrazione, sicurezza e risoluzione del debito). Oltre a sostenere lo sviluppo economico in Egitto e mitigare l’impatto sul Paese della crisi nella Striscia di Gaza, il piano mira a ridurre l’immigrazione irregolare in Europa tramite l’assistenza nella gestione delle frontiere, nelle misure anti-contrabbando e nei rimpatri volontari. (Cae)