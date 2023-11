Difesa: Gasparri, Forze armate e di polizia sono priorità per FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Come Forza Italia aveva auspicato nel rispetto del principio della specificità del comparto sicurezza-difesa il governo incontra i rappresentanti del popolo in divisa. Esprimo convinto apprezzamento per gli incontri che il governo ha promosso per il varo di rilevanti misure che riguardano i trattamenti economici e lo status del popolo in divisa. E sono certo che si troveranno ulteriori risorse per affrontare questioni essenziali, come il varo della previdenza complementare". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Forze armate e Forze di polizia sono una priorità per Forza Italia e certamente sia in ambito di governo che nel Parlamento saremo in prima linea per trovare le soluzioni più adeguate. Il popolo in divisa deve avere risposte come quella già avuta con lo stanziamento di cifre adeguate per il rinnovo dei contratti", conclude. (Rin)