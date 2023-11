Municipio Roma X: sei patti educativi di comunità in altrettanti territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato verranno sottoscritti, all'istituto scolastico Magellano di via Garessio sei patti educativi territoriali di comunità con il Municipio Roma X. L'iniziativa riguarda sei aree territoriali: Ostia Ponente, Ostia Levante, Infernetto, Acilia Sud, Acilia Nord, Casal Bernocchi Centro Giano e Giardino di Roma - si legge in una nota del Municipio Roma X - dove già a maggio si erano tenuti gli eventi organizzati dalla comunità educante. Una realtà generata dalla collaborazione tra enti del terzo settore, scuole, associazioni, famiglie, parrocchie, centri anziani e istituzioni. "Sono entusiasta di annunciare la firma dei patti educativi, un progetto ambizioso che riflette la collaborazione tra enti del terzo settore, scuole, associazioni, famiglie, parrocchie, centri anziani ed istituzioni. Il Municipio Roma X è stato il primo a firmare i patti educativi, facendo da apripista e mettendo i giovani al centro del sistema", dichiara Mario Falconi, presidente del Municipio Roma X. (segue) (Com)