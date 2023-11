Municipio Roma X: sei patti educativi di comunità in altrettanti territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un momento importante per tutto il territorio. Una piccola grande rivoluzione dal basso per arrivare all'amministrazione condivisa fra le comunità territoriali e le istituzioni", spiega l'assessora municipale alle Politiche sociali, Denise Lancia. "Con i patti educativi daremo sempre più spazio ai giovani, ai loro pensieri, alle loro passioni, alle loro ambizioni, favorendo la partecipazione attiva - afferma l'assessore municipale alla Scuola, Andrea Morelli -. Come dimostrato anche nell'organizzazione della festa delle scuole pochi mesi fa, il mio primo obiettivo da assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili è di valorizzare la prospettiva dei ragazzi, consentendo loro di esprimersi e contribuire in modo significativo al proprio percorso educativo, per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi". (Com)