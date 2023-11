Sardegna: allo studio nuovi collegamenti marittimi con la Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna e Corsica sono destinate a diventare ancora più accessibili grazie ai nuovi collegamenti marittimi in fase di sviluppo. L'assessore ai Trasporti della Sardegna, Antonio Moro, ha recentemente annunciato l'intenzione di migliorare le connessioni tra le due isole durante la sua visita a Bastia, dove ha incontrato il Governatore Gilles Simeoni. La Regione ha affidato alla società MLab il compito di valutare la fattibilità di nuove rotte marittime complementari alla tratta esistente tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Per sostenere questa iniziativa, sono stati stanziati circa 87mila euro. Tra le possibili nuove rotte si ipotizza la Golfo Aranci-Porto Vecchio sulla costa orientale e la possibile riattivazione della Porto Torres-Propriano, particolarmente richiesta per il trasporto merci. (segue) (Rsc)