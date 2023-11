Sardegna: allo studio nuovi collegamenti marittimi con la Corsica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo passo sarà uno studio di fattibilità mirato a implementare un servizio di cabotaggio marittimo che assicuri il collegamento tra le due isole anche durante le giornate in cui i servizi con lo scalo di Bonifacio sono interdetti a causa di condizioni meteorologiche avverse. Non solo collegamenti marittimi, ma anche una possibile alleanza nei collegamenti aerei. Air Corsica potrebbe presto atterrare in Sardegna, beneficiando di incentivi diretti alle compagnie aeree. L'Assessorato ha programmato un sistema di contributi per incentivare il traffico durante i mesi di bassa stagione, offrendo sconti sulle tariffe aeroportuali per le compagnie che introdurranno nuove rotte. (Rsc)