Speciale difesa: Taiwan, Cina ha inviato dieci aerei e cinque navi da guerra nei pressi dell'isola

- La Cina ha inviato oggi dieci aerei e cinque navi da guerra nei pressi di Taiwan. Stando a quanto riferito dal ministero della Difesa di Taipei su X (ex Twitter), due caccia da combattimento J-10, un aereo da guerra antisommergibile Y-8 e un aereo da ricognizione Y-8 hanno varcato il perimetro sud-orientale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) dell'isola. Taiwan ha risposto schierando navi, aerei e sistemi missilistici terrestri. Il tutto mentre è in corso negli Stati Uniti il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di San Francisco, dove Taiwan è stata rappresentata dal fondatore del colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), Morris Chang. La presidente Tsai Ing-wen non può infatti partecipare di persona a causa dell'opposizione del Partito comunista cinese, che rivendica la sua giurisdizione sull'isola. La questione taiwanese è stata affrontata a margine del summit anche dal presidente cinese Xi Jinping e dall'omologo statunitense Joe Biden, che ha ribadito la "ferma opposizione" a qualsiasi alterazione dello status quo tra le due sponde dello Stretto. Xi, da parte sua, ha ribadito che l'unificazione con l'isola è una "tendenza inarrestabile", invitando gli Usa a cessare la fornitura di armi a Taipei. (Cip)