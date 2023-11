Speciale difesa: Governo, Meloni, senza sicurezza non c'è crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei esprimervi a nome mio e di tutto il governo l’apprezzamento e ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno. Non è una formula di rito ringraziare chi quotidianamente presta il suo servizio, in Italia e all’estero, per difendere la nostra sicurezza e la nostra libertà, per mettere in salvo chi si trova in situazioni di pericolo, per soccorrere i più fragili. È qualcosa di molto di più". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del suo intervento al tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico in corso a palazzo Chigi. "E' qualcosa che tocca il nostro stare insieme, il nostro essere comunità. Perché senza sicurezza non c’è libertà, non c’è protezione sociale, non c’è crescita economica", ha aggiunto. (Rin)