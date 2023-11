Speciale difesa: Sicurezza, Meloni, oggi Cdm per affrontare esigenze comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla base della manovra, abbiamo convocato per oggi una seduta specifica del Consiglio dei ministri che si occupa delle esigenze del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico e che riguarda anche i temi della sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del suo intervento al tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico in corso a palazzo Chigi. (Rin)