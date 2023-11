Speciale difesa: Sicurezza, Meloni, rinnovo contratti tema centrale, 1,5 miliardi a comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la manovra, "la questione centrale è il tema del rinnovo dei contratti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del suo intervento al tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico in corso a palazzo Chigi. "Come sapete i contratti del comparto sono scaduti dal 2021 e sono tra quei contratti che hanno bisogno di essere rinnovati. Con la manovra - ha spiegato - noi stanziamo 5 miliardi di euro per la contrattazione collettiva nazionale di tutto il settore pubblico. In base ai calcoli effettuati dal ministero dell’Economia, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, noi riteniamo - ha sottolineato - che di questi 5 miliardi non meno di 1,4 miliardi saranno destinati alle Forze di polizia e alle Forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Dunque, complessivamente un miliardo e mezzo di euro interamente destinato al comparto che voi rappresentate", ha evidenziato Meloni. Successivamente il presidente ha illustrato nel dettaglio le misure del "pacchetto sicurezza" all’esame del Consiglio dei ministri di oggi. (Rin)