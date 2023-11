Speciale difesa: Barcaiuolo (Fd'I): 1,5 miliardi a comparto fondamentali per nostra nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stanziamento di 1,5 miliardi per i contratti del comparto sicurezza, di cui 1,4 miliardi destinati alla Polizia e Forze armate e 100 miliardi ai Vigili del fuoco, è un'ottima notizia e la dimostrazione dell'attenzione del governo Meloni nei confronti di un settore fondamentale per la nostra nazione. Una concreta inversione di tendenza per un comparto dimenticato da anni di governo di sinistra". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, capogruppo in commissione Difesa al Senato. (Rin)