Salario minimo: Mari (Avs), emendamento del governo è un imbroglio

- "E' arrivato, tristemente puntuale, l’emendamento di maggioranza alla nostra proposta sul salario minimo. È una delega al governo. Praticamente, il Parlamento affiderebbe il compito di scrivere la legge sul salario minimo a un governo che non vuole il salario minimo", evidenzia Franco Mari, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra componente della commissione Lavoro della Camera. "Oltretutto senza guardare il secondo comma dell’articolo 36 sulla dignità delle retribuzioni, che per fortuna è stato ben interpretato dalla Corte di Cassazione. È un imbroglio inaccettabile. Se il loro obiettivo è un altro, abbiano il coraggio di bocciare in Parlamento la nostra proposta", conclude.(Rin)