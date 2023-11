Balneari: Gelmini (Azione), errore anteporre consenso e non dare loro misure per adeguarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Commissione Ue emette un parere motivato contro l'Italia per ‘violazione della Direttiva Bolkestein’ sulle concessioni balneari. Sapevamo tutti che sarebbe andata così e, per rispetto verso chi lavora e investe, sarebbe bastato non anteporre il consenso, ma dare loro - come fece il governo Draghi - tempo e misure necessarie per agevolare l’adeguamento a una normativa già in vigore”. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, commentando l’invio della lettera d’infrazione Ue all’Italia. “Un errore – ha sottolineato – che mette in pericolo imprese e posti di lavoro”. (Rin)