Guatemala: procura anti corruzione sollecita nuove informazioni su presidente eletto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arevalo, che dovrebbe insediarsi alla guida del Paese centroamericano il 14 gennaio, ha da tempo denunciato le azioni "golpiste" della procuratrice generale, Consuelo Porras, e del titolare della Feci, Rafael Curruchiche. Il presidente eletto, a settembre, aveva anche istruito un'azione legale per privare di ogni effetto le azioni del presidente della settima sezione penale, Freddy Orellana, giudice accusato di aver avallato le azioni "illegali" e "incostituzionali" portate avanti dalla procura. Un ricorso sostenuto anche da diverse organizzazioni sociali e accompagnato da proteste e sit-in realizzati dinanzi la sede della procura. L'intera causa è stata però archiviata ieri dalla Corte suprema, in via definitiva. (segue) (Mec)