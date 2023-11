Guatemala: procura anti corruzione sollecita nuove informazioni su presidente eletto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, avviate a inizio ottobre, hanno creato un clima di tensione nel Paese. Per settimane, gruppi di manifestanti hanno bloccato diverse strade nel Paese per chiedere le dimissioni dei vertici della procura. Lo stesso Arevalo e la vicepresidente eletta, Karin Herrera, hanno chiesto ai cittadini di scendere in strada per manifestare in difesa della democrazia. “La procura guidata da Consuelo Porras sta portando avanti un colpo di stato attraverso azioni illegali”, ha detto Arevalo in un video girato insieme alla vicepresidente eletta e diffuso sui canali social. “E’ nostro dovere cittadino fare sentire la nostra voce contro questi attentati contro lo stato di diritto e questo tentativo di rompere l’ordine costituzionale”. Il presidente eletto ha quindi invitato i guatemaltechi a unirsi alle manifestazioni convocate nel Paese. “Il silenzio non è un’opzione”. (segue) (Mec)