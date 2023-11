Guatemala: procura anti corruzione sollecita nuove informazioni su presidente eletto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole censurate da Alejandro Giammattei, il presidente uscente che pure aveva difeso la legittimità del voto e garantito l'impegno per una transizione ordinata del potere. Arevalo deve "assumersi le sue responsabilità" ha detto Giammattei criticando l'invito a scendere in piazza. L'11 ottobre la Corte Costituzionale ordinava alle autorità competenti di liberare le strade del Paese dai blocchi eretti dai manifestanti, avallando anche l'uso della forza pubblica e l’impiego dell’Esercito, se necessario. Una forzatura che ha spinto Napoleon Barrientos ad abbandonare l'incarico di ministro dell'Interno, accusato da Porras di non aver voluto rimuovere i blocchi con l'intervento della forza. A metà mese le autorità denunciavano la morte di un manifestante, e il ferimento di altre quattro persone, in seguito a scontri con "un gruppo di uomini armati". (Mec)