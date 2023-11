Ambiente: assessora Roma, follia rifare pineta a Monte Antenne, ci saranno altri alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "ci sono certe situazioni dove non possiamo pensare, per la loro storicità, di non rimettere dei pini" ma "a Monte Antenne oggi rifare una pineta sarebbe stato una follia". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, intervenendo alla seduta straordinaria richiesta dalle opposizioni e in corso ora nell'Aula Massimo Di Somma a Ostia. "Evidentemente oggi c'è un tema legato al fatto che i pini, finché non finisce la Toumeyella, muoiono - ha spiegato -. È chiaro che ci sono caduti otto pini all'interno dell'area centrale della città, di fronte al Campidoglio e ai resti della Roma Antica. Abbiamo fatto il censimento, in realtà lì mancano 18 essenze. È lo skyline di Roma che si vede nel mondo, e quindi bisogna fare un investimento, che abbiamo fatto, comprando 50 pini di medie dimensioni da mettere in certe situazioni dove non possiamo pensare, per la storicità, di non rimettere dei pini. Ma - ha aggiunto - a Monte Antenne oggi rifare una pineta sarebbe stato una follia. E quindi si sta facendo, come da studi del ministero dell'Ambiente che è quello che finanzia il Pnrr, un intervento per piante autoctone miste che mantengano la biodiversità". (Rer)