Romania: Ciuca, liberali restano al governo e continueranno cooperazione con socialdemocratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl) non lascerà il governo della Romania e resterà in coalizione con il Partito socialdemocratico (Psd), per garantire la stabilità del Paese. Lo ha detto il presidente del Pnl, Nicolae Ciuca in una dichiarazione successiva alle dichiarazioni del vicepresidente del partito, Rares Bogdan, che ieri ha chiesto il ritiro dei liberali della coalizione. "Abbiamo appena parlato della serietà dell'accordo di governo tra due partiti, Psd e Pnl, che devono assumersi il mantenimento della stabilità della coalizione. Non possiamo permetterci di destabilizzare la situazione politica del Paese, perché potrebbero esserci effetti che nessuno di noi può controllare", ha detto Ciuca. "È assolutamente necessario capire che ci siamo assunti questa responsabilità politica e la porteremo avanti", ha aggiunto il leader della formazione. (Rob)