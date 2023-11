Grecia: fonti stampa, incontro Tsipras-Kasselakis per discutere di Syriza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex leader di Syriza e il nuovo presidente della forza politica, rispettivamente Alexis Tsipras e Stefanos Kasselakis, hanno avuto un incontro incentrato sulla situazione all’interno del partito. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini” citando fonti riservate. L’incontro, secondo il giornale, sarebbe avvenuto ieri. "Stefanos Kasselakis ha chiamato ieri Alexis Tsipras e gli ha chiesto di incontrarsi per scambiare opinioni. Alexis Tsipras ha risposto positivamente e ieri pomeriggio ha ricevuto nel suo ufficio politico il nuovo presidente di Syriza”, precisano le fonti. Nel primo incontro dopo l'elezione formale del nuovo presidente, Alexis Tsipras avrebbe espresso preoccupazione per le tensioni in corso all'interno del partito. Tsipras avrebbe inoltre sottolineato il bisogno di unità per poter proseguire l’attività di opposizione al governo Mitsotakis, anche in vista delle prossime elezioni europee.(Gra)