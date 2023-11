I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: il Sudafrica denuncia il governo di Israele alla Cpi per conflitto a Gaza - Il Sudafrica ha chiesto alla Corte penale internazionale (Cpi) di pronunciarsi sulle azioni del governo di Israele nel conflitto in corso a Gaza. Lo ha dichiarato il presidente Cyril Ramaphosa. “Come Sudafrica, insieme a molti altri Paesi nel mondo, abbiamo ritenuto opportuno deferire l’intera azione del governo israeliano alla Corte penale internazionale. Abbiamo presentato un deferimento perché riteniamo che lì vengano commessi crimini di guerra”, ha aggiunto il presidente citato dai media sudafricani, senza citare gli altri Paesi che hanno aderito all'iniziativa. Ramaphosa ha tenuto a precisare che con questa denuncia il gruppo di Paesi non dimentica l'attacco effettuato contro Israele dal gruppo islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre ma intende opporsi alla reazione di Israele, nella convinzione che questa "giustifichi indagini da parte della Corte penale internazionale”. (segue) (Res)