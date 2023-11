I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togo: due giornalisti in carcere, avevano accusato un ministro di omessa comunicazione - Due giornalisti in Togo sono stati incarcerati con l'accusa di aver diffamato un ministro sui social media. Lo riferisce "Reporter Senza Frontiere", che ha chiesto il rilascio immediato di Loic Lawson e Anani Sossou, arrestati per aver accusato il ministro togolese per l'Edilizia abitativa di non aver rivelato tutti i dettagli di un furto con scasso avvenuto nella sua casa. Secondo i giornalisti il politico avrebbe denunciato il crimine alla polizia, ma non ha dichiarato che sono stati rubati più di 600 mila dollari in contanti, intraprendendo successivamente un'azione legale contro di loro. (segue) (Res)