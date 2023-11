I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria-Arabia Saudita: Riad revoca il visto a 177 cittadini nigeriani arrivati nel Paese - Le autorità di Riad hanno revocato il visto a 177 cittadini nigeriani che erano atterrati a bordo di un volo Air Peace all'aeroporto di Gedda, in Arabia Saudita, sollevando un caso diplomatico fra i due Paesi. Secondo quanto riferito dall'ambasciata saudita in Nigeria, i nigeriani respinti "non soddisfavano le condizioni di ingresso” e “hanno fornito informazioni errate per ottenere una categoria di visto che non si applica a loro, cosa che è stata scoperta al loro arrivo”. A far scoppiare il caso è intervenuta la successiva autorizzazione saudita all'ingresso nel Paese di 264 passeggeri atterrati nel medesimo aeroporto a bordo di un altro volo della compagnia Air Peace, 87 dei quali nigeriani. Air Peace ha contestato la dichiarazione dell'Arabia Saudita, affermando che i visti di tutti i passeggeri trasportati sui due voli erano stati regolarmente controllati e approvati utilizzando i sistemi di verifica dell'Arabia Saudita prima del check-in. La compagnia aerea ha aggiunto di aver inviato la lista dei passeggeri alle autorità saudite prima della partenza, che in quel momento non hanno annullato alcun visto né sollevato alcuna preoccupazione. Sul caso è intervenuto il ministero degli Affari esteri della Nigeria, dichiarando che a 18 nigeriani rimpatriati è stato negato l’ingresso a causa dei loro precedenti penali e che questi sono stati banditi dal Paese. Secondo quanto riferito, molti dei nigeriani respinti viaggiavano per partecipare al pellegrinaggio alla città santa islamica della Mecca. (segue) (Res)