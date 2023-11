I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madagascar: oggi le elezioni presidenziali, Rajoelina cerca un secondo mandato fra le polemiche - Si vota oggi per le elezioni presidenziali in Madagascar, un voto che si preannuncia burrascoso. L’Alta corte costituzionale ha deciso di confermare il voto nonostante il parere contrario espresso dal fronte unito di dieci partiti di opposizione, che hanno esplicitamente invitato i cittadini a boicottare le urne denunciando quello che definiscono un "processo elettorale illegittimo”. Al centro della contestazione c'è il presidente uscente Andry Rajoelina, che corre per un secondo mandato nonostante gli oppositori lo accusino di corruzione, mal governo e - soprattutto - di aver nascosto al suo Paese la doppia nazionalità francese, non consentita dalla Costituzione malgascia e che, di fatto, lo renderebbe ineleggibile alla più alta carica. Salito al potere nel 2009 con un colpo di Stato e poi rieletto alle elezioni presidenziali del 2018, l’ex sindaco di Antananarivo ha catalizzato il malcontento di ampie frange dell’opposizione, che nelle ultime settimane hanno indotto centinaia di persone a manifestare contro di lui attraverso una serie di proteste non autorizzate che la polizia ha regolarmente disperso con gas lacrimogeni. In seguito al ferimento di due candidati, prima l'ex presidente Marc Ravalomanana poi Andry Raobelina, quest'ultimo colpito all’occhio da una granata lacrimogena lanciata dagli agenti per disperdere i manifestanti, la Corte costituzionale ha rinviato di una settimana l’appuntamento elettorale inizialmente previsto per il 9 novembre. Rajoelina, da parte sua, ha esortato l’opinione pubblica a ignorare gli inviti al boicottaggio da parte dell’opposizione e a partecipare in gran numero alle elezioni. (segue) (Res)