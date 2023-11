I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: il parlamento del Kenya approva il dispiegamento della missione di polizia - Il parlamento del Kenya ha approvato il dispiegamento della missione di polizia prevista ad Haiti per supportare le forze di sicurezza locali nel contrasto alle bande criminali. Lo riferisce il quotidiano keniota "The Standard Media". Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'inizio di ottobre il dispiegamento nell'isola di una forza multinazionale guidata da Nairobi, ma l'iniziativa ha sollevato forti proteste in Kenya per il costo dell'operazione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 milioni di dollari all'anno. Ieri il ministro dell’Interno Kithure Kindiki ha risposto alle domande della commissione parlamentare e ha chiesto la convalida del dispiegamento, assicurando che la missione keniota non sarà dispiegata "finché non saranno rese disponibili le risorse". Kindiki ha anche affermato che l'invio della polizia non pregiudicherebbe la sicurezza dei cittadini kenioti, in riferimento all'impegno del Paese nella lotta ad al Shabaab sia sul territorio nazionale che nella vicina Somalia. Infine, il ministro ha spiegato, senza nominarli, che altri undici Paesi hanno già promesso di impegnarsi nella missione. Secondo lui, le truppe saranno schierate a sostegno delle strutture haitiane e non come “forza di occupazione”, per sostenere la polizia nazionale, in particolare garantendo il regolare funzionamento delle infrastrutture essenziali. Il dispiegamento della missione è stato tuttavia sospeso dalla Corte suprema del Kenya. Contro questa sentenza è stata presentato un ricorso, sul quale la corte è chiamata ad esprimersi oggi. (Res)