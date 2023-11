© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: disoccupazione aumentata al 15,7 per cento nel terzo trimestre 2023 - Il tasso di disoccupazione in Tunisia è leggermente aumentato nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo il 15,8 per cento, rispetto al 15,6 per cento del secondo trimestre dello stesso anno. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, questo incremento è dovuto al calo degli occupati, che ha raggiunto 4 milioni e 32 mila nel terzo trimestre del 2023, rispetto ai 4 milioni e 96 mila del trimestre precedente. L'aumento del tasso di disoccupazione riguarda sia gli uomini che le donne, con un tasso del 13,4 per cento per gli uomini (rispetto al 13,2 per cento del secondo trimestre del 2023) e del 21,7 per cento per le donne (21,1 per cento nel secondo trimestre). Il tasso di disoccupazione dei laureati rimane elevato, pari al 24,6 per cento (rispetto al 23,7 per cento del trimestre precedente). Il tasso è del 32,9 per cento per le donne e del 14,4 per cento per gli uomini. (segue) (Res)