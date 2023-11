I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Cina: premier Madbouli ha incontrato il presidente regionale della cinese Longi - Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouli, ha incontrato James Jin, presidente regionale della società cinese di energia verde Longi, leader mondiale nel campo della tecnologia dell'energia solare. L'incontro si è svolto alla presenza del ministro egiziano dell'Elettricità Mohamed Shaker. Durante l'incontro, Jin ha espresso il desiderio della sua azienda di coinvolgere e prendere parte alla transizione dell'Egitto verso le energie rinnovabili. Jin ha fatto il punto sulle attività della sua azienda in quasi 150 Paesi e sulla proprietà di sei parchi logistici mondiali. Secondo Jin, l'azienda è attiva nella produzione di pannelli solari, chip di silicio, idrogeno e celle fotovoltaiche. Il presidente di Longi ha dichiarato di essere impaziente di investire in Egitto, che ha una posizione attrattiva e dispone di immense risorse di energia solare data la sua posizione geografica, oltre al clima economico che lo qualifica come un’area per produrre ed esportare energia rinnovabile in Europa e Medio Oriente. (segue) (Res)