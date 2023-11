I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba, “rispettare scadenze per ripristinare l’aeroporto internazionale di Tripoli" - Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), ha sottolineato la necessità di rispettare le date prefissate per ripristinare l'aeroporto internazionale di Tripoli. Lo riferisce la piattaforma web libica “Hakomitna” (“Il nostro governo”). L’affermazione è arrivata durante un incontro con il ministro dei Trasporti, Muhammad al Shahoubi. È necessario “rispettare il calendario, agevolare tutte le procedure per continuare i lavori sul progetto e dare seguito ai rapporti emessi dall'ufficio consultivo per garantirne l'attuazione”, ha detto il premier. Da parte sua, il ministro dei Trasporti ha confermato che la data approvata per il completamento dei lavori del progetto, affidati al consorzio italiano Aeneas, sarà la metà del prossimo anno. Il ministro ha elogiato la cooperazione di tutte le istituzioni per completare il progetto e ha affermato che i lavori stanno procedendo secondo il piano approvato dall'Agenzia per l'implementazione dei progetti di trasporto. Dal 2014, l'aeroporto internazionale di Tripoli ha smesso di funzionare a causa delle guerre scoppiate nel sud di Tripoli e circa l'80 per cento delle infrastrutture è stato distrutto. (segue) (Res)