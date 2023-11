© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: premier Egitto, vogliamo diventare uno snodo logistico internazionale - L’Egitto vuole trasformarsi in uno snodo logistico internazionale. Lo ha affermato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, durante un incontro per dare seguito agli sforzi volti a migliorare il settore dei trasporti e della logistica, alla presenza di numerosi ministri, tra cui quello dei Trasporti, Kamel al Wazer. Durante l'incontro, il premier Madbouli ha sottolineato la necessità di trasformare l'Egitto in un hub logistico internazionale secondo le direttive del presidente Abdel Fattah al Sisi, sfruttando le sue potenzialità e la sua posizione geografica unica. A questo proposito, Al Wazer ha fatto il punto sugli sforzi del suo ministero per espandere la creazione di porti a livello nazionale, nonché per lo sviluppo di reti che collegano i porti marittimi alle zone logistiche al fine di contribuire a razionalizzare i trasporti e il traffico commerciale. Al Wazer ha reso noto che è prevista la realizzazione di tre linee di treni elettrici ad alta velocità con una lunghezza totale fino a 2.000 chilometri, oltre al potenziamento degli elementi del sistema ferroviario con una lunghezza totale fino a 10.000 chilometri e la creazione di nuove linee di collegamento i porti marittimi e gli interporti alla rete ferroviaria del Paese. (Res)