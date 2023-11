I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: presidente Herzog al "Financial Times", non possiamo lasciare vuoto militare a Gaza - Israele non può lasciare un vuoto a Gaza e sarà necessario mantenere le forze armate nella zona al fine di prevenire il riemergere del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato il presidente israeliano, Isaac Herzog, in un'intervista al quotidiano "Financial Times", spiegando che il governo sta discutendo su diversi scenari relativi alla gestione di Gaza una volta che la guerra tra Israele e Hamas sarà conclusa. Secondo Herzog, gli Stati Uniti e "i nostri vicini nella regione mediorientale" saranno in qualche modo coinvolti nell'ordine post-conflitto. "Se ci ritiriamo, chi prenderà il sopravvento? Non possiamo lasciare il vuoto" ha detto Herzog, aggiungendo: "Nessuno vuole che Gaza si trasformi nuovamente in una base terroristica". "Per evitare che il terrorismo si ripresenti, dobbiamo avere una forza armata" all'altezza della situazione "per assicurarci che un attacco" come quello del 7 ottobre "non accada di nuovo", ha aggiunto Herzog. Le parole del presidente israeliano arrivano mentre aumenta la pressione internazionale sul Paese per il crescente numero di vittime a Gaza e l'aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia. A riguardo,Herzog ha commentato: "Mi interessano le morti palestinesi. Mi si spezza il cuore. Ma ricordo sempre che devo prima di tutto garantire la sicurezza per difendere il nostro popolo". (segue) (Res)