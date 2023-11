© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: aeronautica israeliana bombarda la casa del capo di Hamas Haniyeh a Gaza - Un caccia israeliano ha colpito durante la notte la casa del capo politico del gruppo palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, che vive in Qatar, nel nord della Striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che la casa era “utilizzata come infrastruttura terroristica e, tra le altre cose, come luogo di incontro per gli alti funzionari dell’organizzazione”. Le Idf hanno pubblicato dei filmati che mostrano l'attacco aereo. (segue) (Res)