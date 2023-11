I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Qatar sostiene creazione di zona libera da armi di distruzione di massa - Il Qatar ha ribadito il suo sostegno e la sua piena disponibilità a cooperare per la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente per allontanare il rischio delle guerre e dei disordini dalla regione. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Comitato nazionale per la proibizione delle armi, Saad Abdul Hadi al Marri, in occasione di una conferenza dedicata alla creazione di una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa qatariota “Qna”. "È un compito estremamente complicato, dato che la regione è ancora un focolaio di conflitti", ha affermato Al Marri, che ha anche espresso critiche sulle "osservazioni estremiste israeliane" di bombardare la Striscia di Gaza, che costituiscono "un chiaro incitamento a un crimine di guerra e un disprezzo per i valori e le leggi internazionali”. (segue) (Res)