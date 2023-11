© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: militari Israele prendono il controllo del porto di Gaza - Nel corso di un’operazione congiunta, i militari della Brigata corazzata 188 e dell'unità navale 13 (Shayetet 13) hanno preso il controllo operativo del porto di Gaza, controllato dal gruppo armato palestinese Hamas. Lo riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui all'operazione hanno partecipato anche i genieri e unità dell'Aeronautica militare. I soldati hanno distrutto 10 condotte che conducevano ai tunnel sotterranei, quattro strutture utilizzate da Hamas e sono stati uccisi 10 terroristi. Tutti gli edifici nell'area portuale sono stati sgomberati. Hamas ha utilizzato il porto come struttura di addestramento per le proprie forze navali, per pianificare ed eseguire attacchi terroristici navali, hanno precisate le Idf. (segue) (Res)