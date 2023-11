I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciopero: Salvini, me ne hanno dette di ogni, ho rispettato la legge - “Squadrista, fascista, spregevole, me ne hanno dette di ogni. Io ho rispettato la legge”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. “Domani 20 milioni di lavoratrici e lavoratori potranno prendere il treno, l’autobus e la metropolitana per andare a lavorare, a scuola, a fare una visita medica. Abbiamo garantito il diritto allo sciopero che è sacrosanto, è previsto dalla Costituzione, non sarò io certo a metterlo in discussione ma non uno sciopero di 24 ore, giorno e notte, che avrebbe bloccato un intero Paese”, ha rimarcato. “Lo sciopero è permesso dalle 9 alle 13, fuori da questi orari tutti troveranno autobus, treni e metropolitana. Mi dispiace per gli insulti - ha concluso -, ho seguito quello che la legge prevede di fare. E’ la prima volta sì, ma se ci sono cose che per la prima volta si possono fare e aiutano tanti italiani io me ne faccio carico e le faccio”. (segue) (Rin)