I fatti del giorno - Italia (2)

21 luglio 2021

- Legge Bilancio: Ciriani, garantiti i diritti delle opposizioni, blindatura è segnale di serietà - “Le opposizioni in Parlamento avranno il diritto - che sarà garantito - di fare tutta l'opposizione che intendono fare, è l’elemento fondamentale di una democrazia. La cosiddetta blindatura è un segnale di serietà che abbiamo voluto dare ai cittadini, ai mercati alle agenzie di rating perché il contesto è molto difficile”. Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, intervistato nel corso della trasmissione “Agorà” su Rai3 parlando della legge di Bilancio. “La manovra ha dei saldi che verranno garantiti e non saranno stravolti. Il Parlamento potrà discutere, ci saranno dei correttivi ma non ci saranno salti alla diligenza”, ha spiegato. (segue) (Rin)