I fatti del giorno - Italia (5)

24 luglio 2021

- Caro voli: Urso, riunione con compagnie aeree non è scippo, governo coeso - Il governo si “muove in maniera coesa” sul tema del caro voli. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso dalla sede di Leonardo a Pomigliano d’Arco dove ha partecipato alla presentazione del progetto Nemesi. Urso ha voluto così replicare allo scenario di contrasto ipotizzato da organi di stampa: “Ho letto su un quotidiano che la riunione del 20 novembre, presieduta da me e da Bignami, con tutte le compagnie aeree, invece di una riunione congiunta, è diventata uno scippo - ha dichiarato - Ma si tratta di una riunione copresieduta da me e da Bignami - e dimostra come il governo si muova in maniera coesa anche su questo tema, mentre per un quotidiano quella che è un'unione appare un divorzio”. La riunione del 20 novembre coinvolgerà tutte le compagnie aeree e tutti gli attori del settore: la volontà “è capire come sviluppare al meglio e in modo armonico il traffico aereo nel nostro paese”. Urso ha poi ricordato che il settore aeronautico "è in significativa ripresa”: “Lo dimostra la crescita delle rotte aeree in Italia e in Europa, l'aumento dei profitti delle compagnie aeree che persino la Commissione Ue ha evidenziato come anomali rispetto alla diminuzione del costo dei carburanti e lo dimostra nell'attenzione che il governo pone”, ha concluso. (Rin)