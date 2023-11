Mes: Tajani, tema da affrontare ma non in maniera isolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) “si affronterà, e credo che non possa non essere affrontato in maniera isolata. C’è anche la questione del Patto di crescita e stabilità, le nuove regole devono essere viste insieme, poi si procederà con il Mes”. Lo ha segnalato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa, presso la sede del movimento politico, a Roma, di presentazione dei risultati della campagna di tesseramento che si è conclusa a fine ottobre. (Rin)