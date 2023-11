Sociale: domani a Palazzo Valentini "Roma con il cuore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si terrà a Palazzo Valentini la seconda edizione dell'evento "Roma con il cuore" che "ho voluto fortemente perché sono convinto che una Città Metropolitana come Roma Capitale abbia non solo l'onore, ma anche il preciso dovere di premiare chi dà l'esempio, chi riesce a ottenere risultati straordinari, malgrado le difficoltà, chi lavora quotidianamente per il bene degli altri e diventa punto di riferimento per tutta la comunità, nell'ambito del sociale, dall'aiuto alle tante donne vittime di violenza fino al sostegno di chi versa in difficoltà, con un occhio particolare ai bambini". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, nel suo ruolo di segretario dell'Assemblea capitolina. "Roma con il cuore - aggiunge Santori - è l'occasione per mettere al centro dell'attenzione chi, quotidianamente, lavora in silenzio, a riflettori spenti, per aiutare il prossimo. Parliamo di associazioni, avvocati, professionisti, comuni cittadini, musicisti, attori e attrici, artisti e operatori del sociale, che rappresentano, davvero, il meglio di questa città, non solo per i successi che ottengono nella loro attività professionale, ma anche per il prezioso lavoro svolto al servizio degli altri". (segue) (Com)