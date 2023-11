Cile: Boric, con il plebiscito di dicembre finiscono i tentativi di riforna della Costituzione di Pinochet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha assicurato che dopo il plebiscito fissato a dicembre non ci saranno altri tentativi di riformare la Costituzione del 1980, il documento che - pur con diverse modifiche - regge dai tempi di Augusto Pinochet. "Ci sono stati alcuni anni di incertezza nel processo costituzionale, ma posso assicurare che quest'anno, dopo il plebiscito, quale che sia il risultato che sceglierà la cittadinanza, il processo è arrivato al suo termine", ha detto Boric in un intervento tenuto durante il vertice della Cooperazione Asia-pacifico (Apec), in corso a San Francisco. La scorsa settimana, il presidente aveva ricevuto il testo della nuova Carta, licenziato con ampia maggioranza dal Consiglio costituzionale e pronto ad essere sottoposto a plebiscito, il 17 dicembre. (segue) (Abu)