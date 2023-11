Cile: Boric, con il plebiscito di dicembre finiscono i tentativi di riforna della Costituzione di Pinochet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento, di 216 articoli divisi in 17 capitoli, è passato grazie al voto favorevole di tutti e 33 i membri di opposizione al governo in carica, un blocco conservatore che nel Consiglio ha la maggioranza assoluta. I voti contrari, 17, fanno invece tutti capo al governo di centrosinistra del presidente, Gabriel Boric. Per questi ultimi, si tratta di un testo "escludente, dogmatico, retrogrado e divisivo", con prescrizioni - specie nel campo dei diritti sociali - che portano con loro il "rischio instabilità politica e sociale". I favorevoli, con in testa il Partito Repubblicano dell'ex candidato presidenziale, José Antonio Kast, rivendicano il merito di aver "dotato il Cile di una Costituzione che permetta di affrontare le urgenze principali del Paese e iniziare il processo di ricostruzione di cui il Paese ha bisogno". (segue) (Abu)