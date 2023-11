© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 8:30 alle 10, un corteo sfilerà da piazza Barberini a piazza del Popolo percorrendo via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Lo riferisce in una nota l'agenzia comunale Roma servizi per la mobilità. (Com)