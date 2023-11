Migranti: Ciriani, martedì confronto in Parlamento su accordo con Albania, opposizioni in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’accordo sui migranti siglato con l’Albania “non c’è necessità giuridica di una ratifica di questo trattato ma questo non impedisce un dibattito in Parlamento che avverrà martedì con il vicepresidente Tajani. Lì ci sarà la possibilità per tutte le forze politiche di confrontarsi”. Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, intervistato nel corso della trasmissione “Agorà” su Rai3. “Sul tema immigrazione abbiamo lanciato il Piano Mattei su come affrontare il problema alla radice e scelto strumenti - come questo - per fermare il traffico degli esseri umani e gli scafisti. Ma la sinistra dice sempre 'no', non abbiamo capito quale sia la loro ricetta”, ha aggiunto. Questo accordo “ha mandato in tilt le opposizioni perché è stato siglato con Paese guidato da un esponente del Partito socialista. La scelta di Meloni è azzeccatissima e le opposizioni non fanno altro che dire di ‘no’ a tutto", ha concluso Ciriani.(Rin)