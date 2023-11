Energia: Iraq, Erbil pronta a riavviare le esportazioni di petrolio il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kurdistan, regione autonoma dell'Iraq, è pronto a riavviare le esportazioni di petrolio il prima possibile. Lo ha dichiarato il Consiglio dei ministri della regione del Kurdistan a seguito di una riunione guidata dal presidente, Masrour Barzani, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. "Il governo della regione è pronto a riavviare le esportazioni di petrolio il prima possibile, in conformità con la Costituzione e nel rispetto dei poteri e dei diritti costituzionali della regione del Kurdistan", ha dichiarato il Consiglio, auspicando che le autorità competenti del governo federale accelerino i preparativi relativi alla ripresa delle esportazioni di petrolio. L'annuncio arriva un giorno dopo che il ministro del Petrolio iracheno, Hayan Abdel Ghany, ha espresso ottimismo sul raggiungimento di un accordo con il governo del Kurdistan per riavviare le esportazioni di petrolio nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da "Sky News Arabia", Abdel Ghany avrebbe proposto una modifica degli attuali contratti per consentire al Kurdistan di acquisire metà dei ricavi. La ripresa delle esportazioni di petrolio consentirebbe di ricominciare a far fluire il greggio dal nord dell'Iraq verso la Turchia questa settimana, in seguito a un'intesa tra Baghdad e Istanbul, dopo una pausa di oltre sette mesi. (Irb)