Ue: accordo fra Consiglio e Parlamento su nuove regole per affitti brevi

- I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle nuove regole per la raccolta e la condivisione dei dati sugli affitti a breve termine, per aiutare le autorità locali a migliorare i servizi turistici. L'accordo, raggiunto nella serata di ieri, "mira a promuovere un'economia di piattaforma trasparente e responsabile nell'Ue e a informare politiche locali efficaci", si legge in una nota dell'Eurocamera. Le nuove misure prevedono una procedura di registrazione online più semplice, e gratuita (o a un costo proporzionato) per le proprietà in affitto a breve termine nei Paesi dell'Ue che la richiedono. Una volta completata la procedura, i proprietari che decidono di affittare (host) riceveranno un numero di registrazione che consentirà loro di affittare la loro proprietà. Le autorità competenti conosceranno l'identità dell'host e potranno verificare le sue informazioni. E' previsto, inoltre, che le piattaforme online debbano garantire che il numero di registrazione dell'host consenta agli utenti di identificare la proprietà sull'annuncio e che le informazioni fornite siano affidabili e complete. (segue) (Beb)