Ue: accordo fra Consiglio e Parlamento su nuove regole per affitti brevi (2)

- Le piattaforme dovranno compiere "sforzi ragionevoli" per effettuare controlli casuali su queste informazioni. Le autorità competenti possono sospendere i numeri di registrazione, chiedere alle piattaforme di rimuovere gli annunci illegali o imporre sanzioni alle piattaforme o agli host non conformi. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, in base all'accordo, gli Stati membri istituiranno un unico punto di ingresso digitale per ricevere dalle piattaforme i dati sull'attività degli host (ad esempio, indirizzo specifico, numero di registrazione corrispondente, Url dell'inserzione) su base mensile. È previsto un regime meno oneroso per le micro e piccole piattaforme con una media di 4.250 inserzioni o meno. Questi dati saranno utilizzati per compilare statistiche e consentire alle autorità pubbliche di valutare meglio la situazione sul campo e migliorare i servizi turistici nella loro area. Adesso, l'accordo informale dovrà essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento prima di diventare legge. Dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per adattare i loro sistemi di registrazione e creare la necessaria infrastruttura informatica. (Beb)