Repubblica Centrafricana: Consiglio di sicurezza Onu rinnova per un anno mandato missione Minusca (2)

- La risoluzione adottata prevede il rinnovo del mandato della Minusca per un periodo di un anno entro l'attuale tetto di 14.400 militari e 3.020 agenti di polizia. Durante i negoziati in vista del voto, la Cina - sostenuta dalla Russia e dall’A3 Africa 3) - il gruppo dei Paesi africani membri non permanenti del Consiglio, vale a dire Gabon, Ghana e Mozambico - ha sottolineato la necessità di iniziare a considerare la riduzione delle truppe alla luce dell’evoluzione della situazione della sicurezza nel Paese. A questo proposito, la bozza ha espresso l'intenzione del Consiglio di mantenere il tetto massimo delle truppe sotto costante revisione, “tenendo conto dei progressi sulla situazione della sicurezza e dell'obiettivo della transizione e dell'eventuale ritiro della Minusca quando le condizioni saranno soddisfatte”. Si è inoltre richiesto al segretario generale di condurre, entro il 15 agosto 2024, una revisione strategica indipendente della Minusca attraverso ampie consultazioni con il governo centrafricano e altri partner pertinenti e di fornire raccomandazioni dettagliate riguardanti la possibile riconfigurazione della missione e le opzioni per adattarne gradualmente la struttura. (Was)